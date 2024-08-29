ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة طولكرم، أنّ "في إطار الرّدّ على اغتيال قائدنا، تمكّن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدَّة مسبقًا، في آليّة عسكريّة لجيش الاحتلال في حي المنشية، محقّقين إصابةً مباشرة".
وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا أيضًا من إيقاع قوّة مشاة في كمين مركّب في محور المنشية، حيث تمكّنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدّة مسبقًا، في قوّة مشاة"، لافتةً إلى أنّ "فور انفجار العبوة، قام مقاتلونا بالإغارة على القوّة المستهدَفة، وإمطارها بزخّات كثيفة من الرّصاص، مؤكّدين وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوّات العدو". وشدّدت على أنّ "قتالنا مستمر، وسلاحنا مشرّع في كلّ السّاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": فجّرنا عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية وأطلقنا النار عليها موقعين قتلى وجرحى بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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