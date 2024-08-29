غالانت: سنزيد انتشار قواتنا في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، انني "وافقت على خطة للجيش بدءا من الأسبوع المقبل لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية"، لافتا الى اننا "سنزيد انتشار القوات في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس".

وفي وقت سابق، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لإعمار المستوطنات والبلدات التي تضررت في الشمال جراء الحرب، بقيمة 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وبحسب الخطة، ستقوم وزارة التعليم الإسرائيلية ببدء التحضير لاستئناف العملية التعليمية هناك في العام الدراسي المقبل الذي يبدأ مطلع أيلول 2024.