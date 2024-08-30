شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تغلق 4 مفاعلات نووية إثر غارة جوية روسية والان نبدء بالتفاصيل

استهداف محطات الطاقة

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الأوكرانية، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إنها اضطرت إلى إغلاق أربعة مفاعلات نووية مؤقتا جراء غارة جوية روسية.ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرسالة بناء على طلب أوكرانيا، لكنها لم تعلق على هذا الأمر حتى الآن.وأفادت الحكومة الأوكرانية أنه خلال الغارات الجوية الروسية المكثفة يوم الإثنين من الأسبوع الجاري، كان يتعين فصل المفاعلات 1 و3 و4 في محطة الطاقة النووية ريفني عن الشبكة فورا في الصباح.ونتيجة لذلك، تم زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.وبفعل تذبذب الجهد في الشبكة، تم إغلاق وحدة المفاعل الثالثة في هذه المحطة بعد الظهر.وجاء في رسالة الحكومة الأوكرانية أن "روسيا الاتحادية تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا عمدًا، بهدف تعطيل تشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد، التي توفر معظم إمدادات الكهرباء في أوكرانيا".يذكر أن روسيا دمرت أو ألحقت أضرارا بالفعل بالعديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز والطاقة الكهرومائية في أوكرانيا من خلال القصف الجوي.