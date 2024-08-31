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انتهاكٌ للملحق الأمني لاتفاقية السلام .. هل يهدد «محور فيلادلفيا» سلام مصر مع إسرائيل

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الشارقة - اميمة ياسر - أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر رغم معارضة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وذلك في إطار التفاوض في محاولةٍ للتوصل لصفقة مع حركة حـ ـمـ ـاس التي وحسب نتنياهو شنت هجومها في السابع من أكتوبر بسبب عدم سيطرة إسرائيل على هذا المحور في ذلك الوقت، ملمّحا لتهريب السلاح من مصر والتي أعلنت مرارا رفضها لبقاء القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة لما فيه انتهاكٌ للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية فيما اعتبر البعض الخطوة الإسرائيلية عرقلة لاحتمالات التوصل لصفقة تنهي الحرب في القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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