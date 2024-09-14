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بعد إعلان الحرب على الشمال بدقائق.. الحكومة الإسرائيلية تأجل اجتماع لمناقشة الموعد

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 العبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية كان من المفترض أن تجتمع غدا وتناقش موضوع الحرب في الشمال وموعدها ، لكنها أجلت الاجتماع إلى يوم الاثنين.

 

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية .

وذكرت وسائل عبرية، بأن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدت أنه لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية ضد الشمال “حزب الله”، لكن ذلك قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر.

وقرر نتنياهو توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع لبنان، وشن قبل قليل الطيران الإسرائيلي غارات على مدينتي صيدا وصور .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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