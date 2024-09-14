عاجل.. نتنياهو يعلن الحرب على الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية .
واتهمت عائلات الرهائن نتنياهو بالتخلي عنهم من خلال التوجه للحرب في الشمال .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية .
واتهمت عائلات الرهائن نتنياهو بالتخلي عنهم من خلال التوجه للحرب في الشمال .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
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