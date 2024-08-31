جيش الاحتلال يضرب أهدافا في لبنان بعد هجمات لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه ضرب أهدافا في لبنان، مشيرا إلى أنه كان مصدرا لمجموعة من الضربات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في وقت متأخر مساء الجمعة في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل في أعقاب إطلاق 40 صاروخا من لبنان عبر الحدود.

وتابع الجيش أنه تم اعتراض بعض المقذوفات بينما سقط بعضها في المنطقة، مضيفا أنه لم تحدث أي إصابات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "ضرب مصادر إطلاق النار" وأن القوات الجوية الإسرائيلية "ضربت عددا من قاذفات حزب الله في جنوب لبنان".

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل في شارع "مهيوب" بالمخيم، ونكلت بالفلسطينيين، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "كفر دان" غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.