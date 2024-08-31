الإغاثة الطبية بغزة:التحديات أمام تطعيم الأطفال تتطلب حماية شاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، الدكتور بسام زقوت أن التحديات التي تواجه حملات تطعيم الأطفال في القطاع تتطلب إجراءات حماية شاملة ووقف العدوان.

وأشار زقوت إلى ضرورة توفير بيئة آمنة، وتسهيل دخول المساعدات والتطعيمات، والالتزام بالمعاهدات الدولية، لضمان صحة وسلامة الأطفال في ظل الأزمات الصحية والإنسانية الحالية .

وقال " إن إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، وتستمر في ارتكاب جرائم القتل دون توقف منذ عشرة أشهر" .. مشيرا إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا خلال هذا العدوان منذ أكتوبر وحتى الآن، مما يجعل الفكرة ليست فقط في التطعيم، بل في كيفية حماية الأطفال وإعادة حياتهم الطبيعية.

وأوضح زقوت أن الأطفال يواجهون مخاطر صحية متعددة، بما في ذلك الالتهابات التنفسية الحادة، والتهاب السحايا، وحالات الإسهال، والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الأمراض المنتشرة الأخرى في قطاع غزة .. مؤكدا أن الوضع يتطلب معالجة شاملة لجميع هذه الأمراض وليس مجرد التعامل مع مرض واحد، حيث أن هذه الأمراض قد يكون لها عواقب خطيرة في المستقبل القريب .

ودعا زقوت إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الطواقم الطبية، والسماح بدخول المساعدات والتطعيمات ومواد النظافة الشخصية، والتوقف عن استهداف المناطق الآمنة في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل في شارع "مهيوب" بالمخيم، ونكلت بالفلسطينيين، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "كفر دان" غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.