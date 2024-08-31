شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابات بجدري القردة في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القردة إلى 48 حالة.
وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا في بيان اليوم، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة أبوجا و20 محافظة أخرى في البلاد، موضحا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة دون تسجيل وفيات.
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أول دفعة قدمتها لنيجيريا وتقدر بـ 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة "إمبوكس" للمساعدة على تقليل عدد الإصابات بهذا المرض.
وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا في بيان اليوم، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة أبوجا و20 محافظة أخرى في البلاد، موضحا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة دون تسجيل وفيات.
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أول دفعة قدمتها لنيجيريا وتقدر بـ 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة "إمبوكس" للمساعدة على تقليل عدد الإصابات بهذا المرض.