شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابات بجدري القردة في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القردة إلى 48 حالة.

وأفاد مركز رقابة الأمراض بنيجيريا في بيان اليوم، أن فيروس جدري القردة انتشر بالعاصمة ‏أبوجا و20 محافظة أخرى في البلاد، موضحا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 48 حالة دون ‏تسجيل وفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أول دفعة قدمتها لنيجيريا وتقدر بـ 10 آلاف جرعة من لقاح جدري القردة "إمبوكس" للمساعدة على تقليل عدد الإصابات بهذا المرض.