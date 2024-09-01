سموتريتش يؤكد على تدمير حماس عقب العثور على 6 جثث لأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على العثور على جثث 6 أسرى لدى حماس في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل ضرب حماس حتى تحقيق هدف تدميرها بالكامل واستعادة جميع الرهائن ، وأعرب سموتريتش عن إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولات بعض الأحزاب السياسية "الرقص على دماء أبنائنا" واستخدام هذه القضية الحساسة لأغراض سياسية.

وأشار سموتريتش في تصريحاته، التي نقلتها الصحف العبرية، إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن عملياتها العسكرية ضد حماس حتى يتم القضاء على هذا التهديد واستعادة الأمن للإسرائيليين.

وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن وإظهار الحزم في مواجهة التهديدات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق عن العثور على جثث رهائن في غزة، مما أثار موجة من الغضب والحزن في إسرائيل.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) العثور على جثث 6 رهائن داخل نفق في منطقة رفح، بينهم مواطن أميركي.

كما تم الكشف عن هويات الرهائن، مما زاد من حالة الغضب والقلق في الأوساط الإسرائيلية.