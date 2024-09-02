للضغط على نتنياهو.. إضراب شامل في إسرائيل لعقد صفقة التبادل

ياسر رشاد - القاهرة - إسرائيل.. بعد مقتل ست رهائن اسرائيلين في رفح، عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الإثنين الموافق ٢ سبتمبر، كافة مناحي الحياة في إسرائيل، بدعوة من اتحاد نقابة العمال "الهستدروت"، للضغط على حكومة نتنياهو، من اجل إبرام صفقة تبادل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يأتي الإضراب في إسرائيل شاملا كلا من المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام الصفقة.



وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يقدم طلب لمحكمة العمل لمنع الإضراب

وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية المتطرف سموتريتش إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.

وادعى سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة.