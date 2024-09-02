بسبب الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لأعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية الغير شرعية وتعديها على حقوق الفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل برام الله، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

ولفتت الأوقاف الفلسطينية إلى أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم بالعبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام أعين العالم وسمعه.



إغلاق الحرم الإبراهيمي تعد سافر واعتداء استفزازي على حق المسلمين

واعتبرت الأوقاف الإغلاق تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

الاحتلال يساعد الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل

وتحول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين، و ممارسة أبشع صور التنكيل على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبات لتكثيف اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل.