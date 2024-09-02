شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرائق بعدة مناطق في كييف بعد هجوم صاروخي روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المحلية والقوات الجوية الأوكرانية شن موسكو هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف بمجموعة من المسيرات ووابل من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقال عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، إن حطام الصواريخ أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مناطق في كييف، وإن خدمات الطوارئ تعمل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وقال كليتشكو إن الهجوم أسفر عن تضرر العديد من السيارات والمباني غير السكنية ومركز للمراجل ومدخل محطة مترو أنفاق، وكذلك إصابة شخصين بجروح، بحسب المعلومات الأولية.

الهجوم الثاني بأسبوع

يشار إلى أن الهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف هو الثاني خلال أسبوع، بعد القصف الأعنف منذ بداية الغزو الروسي الشامل الذي وقع في 26 أغسطس الماضي. وقالت إدارة المدينة إنه تم اعتراض نحو 20 صاروخا وطائرة مسيرة واحدة، بحسب المعلومات الأولية. كما تم سماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والتي تعرضت لهجوم مستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.