إضراب في مطار بن جوريون للمطالبة بإبرام صفقة الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ إضراب في مطار "بن جوريون" في إسرائيل، اليوم الإثنين، حيث لم تغادر الرحلات الجوية، ولم يتم وضع الأمتعة المسجلة على متن الطائرات.. بينما قام مئات من المحتجين بإغلاق طريق "نامير" في تل أبيب.. فيما يفكر الاتحاد العام للعمال (الهستدروت) في تمديد الإضراب العام إلى الغد، وذلك احتجاجا على عدم إبرام صفقة تبادل الرهائن والمحتجزين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، أن المحتجين ساروا من أحياء مختلفة للالتقاء عند التقاطع الرئيسي مع شارع "روكاش". وهتفوا "لماذا ما زالوا في غزة؟" في إشارة إلى الرهائن، بينما أطلق سائقو السيارات أبواق سياراتهم تعبيرا عن دعمهم للمسيرات.

وأضافت الصحيفة، أن عشرات المحتجين احتشدوا وهم يلوحون بأعلام إسرائيلية وصفراء، تضامنا مع الرهائن عند تقاطع "كركور" في شمال إسرائيل. وحمل العديد منهم لافتات مطبوعة تقول "ضد حكومة الموت".

وأشارت الصحيفة إلى أن نشطاء قاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد مع بدء الإضراب العام، وذلك في شارع بن جفيرول في تل أبيب. كما تجمع المتظاهرون عند تقاطع "شيلات"، وأغلقوا طريقا في مدينة "روش بينا" الشمالية.

وفي سياق متصل.. أفاد تقرير بأن إضراب مطار "بن جوريون" قد يستمر بعد الساعة 10 صباحا، في حين تفكر النقابات في استمراره غدا.

وأفاد مسؤولون في المطار، لقناة "12" الإسرائيلية، بأن الإضراب في مطار "بن جوريون" قد يمتد إلى ما بعد الساعة 10 صباحا على الرغم من الضغوط الشديدة من الحكومة لاستئناف عمله. وحاليا، لا تغادر الرحلات الجوية المطار، ولا يتم وضع الأمتعة المسجلة على الطائرات.

من جهتهم.. قال مسؤول في الاتحاد العام للعمال في إسرائيل (الهستدروت) للقناة "12"، إن المنظمة تفكر في تمديد الإضراب العام إلى الغد.

وتبدأ الاحتجاجات مع الإضراب العام الذي أعلن عنه اتحاد عمال (الهستدروت)، أمس؛ للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق مع جماعة حماس بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين من نفق في رفح الفلسطينية.

استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف "الاحتلال الإسرائيلي" مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون؛ في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الاثنين/ أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، موضحة أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.

وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا جثمان شهيد ومصابين، بعد استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة من الفلسطينيين بشارع صلاح الدين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل الفلسطينيين جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بالحي، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من مدفعية الاحتلال صوب المنازل جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.