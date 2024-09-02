الصحة الأردنية: تسجيل إصابة بجدري القردة لمقيم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حالياً، حسب مصادر أردنية .

وأضافت الوزارة أن «المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حالياً في العزل في مستشفيات البشير»، دون أن تحدد جنسية المقيم.

ليست الحالة الأولى

وقالت الوزارة: «هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة في سبتمبر (أيلول) 2022... وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى، وشفاء المريض دون أي مضاعفات».

وأكدت الوزارة «استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها»، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض «حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشارك مع الجهات المعنية».

وأوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية، خصوصاً خلال السفر.