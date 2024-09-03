شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات وصواريخ.. روسيا تشن موجة جديدة من الهجمات ضد أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أطلقت روسيا موجة جديدة قوية من الهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد أوكرانيا، استهدفت مدن كييف وسومي وخاركيف.وقال فيتالي كليتشكو، عمدة مدينة كييف، إن الهجمات أسفرت عن إصابة شخصين في العاصمة كييف، وإلحاق أضرار في عدة أحياء بمناطق أخرى.وقال كليتشكو، إن عدة حرائق اندلعت في غرب كييف وألحقت أضرارًا بالمنازل والمركبات، كما تحطمت النوافذ في إحدى محطات المترو، رغم استمرار عمل قطارات المترو حتى الآن.وهاجم الجيش الروسي كييف بصواريخ كروز ومسيرات، كما أطلق صواريخ كروز من ساراتوف في منطقة الفولجا الروسية.وقال سلاح الدفاع الجوي الأوكراني، إنه أسقط نحو 10 صواريخ كروز ومسيرات متعددة أطلقتها روسيا فوق كييف.

وأُسقطت تسعة صواريخ باليستية و13 صاروخ كروز و20 مسيرة في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت مدينة سومي الواقعة على الحدود مع روسيا لأضرار بشكل أكبر من كييف، وقال مسؤولون، إن 18 شخصًا بينهم 6 أطفال، أصيبوا في هجمات صاروخية روسية.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

ودمرت خمسة أبراج سكنية ومؤسسة تعليمية، وتقع سومي مقابل منطقة كورسك الروسية، حيث تقدمت القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد في بداية أغسطس الماضي.وأفادت تقارير إخبارية بوقوع قصف في مناطق أخرى في أوكرانيا، حيث تعرضت مدينة خاركيف، القريبة من الحدود، لمزيد من الهجمات.وأصيبت امرأة في هجوم بمسيرة خلال الليل، وفقا لرواية الحاكم أوليه سينيجوبوف.