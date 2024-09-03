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يزور محطة زابوريجيا.. مدير الطاقة الذرية يتوجه إلى أوكرانيا

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د ب أ - فيينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى كييف مجددًا اليوم الثلاثاء.
ويعتزم جروسي زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف يوم الاثنين.

تدهور الوضع الأمني

وتخضع محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لسيطرة روسيا بعد احتلالها للمحطة في عام 2022.

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وكانت المحطة هدفًا لهجمات متكررة وعمليات تخريب تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
وقال جروسي في منتصف أغسطس الماضي، إن الوضع الأمني "يتدهور" بعد وقوع انفجار في المنطقة المجاورة تمامًا للمحطة، والذي قال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه نجم عن مسيرة كانت تحمل عبوة ناسفة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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