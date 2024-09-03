مشاة البحرية الروسية يهاجمون قافلة معادية في منطقة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار تصاعد حدة الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن لواء المشاة البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي نصب كمينًا لقافلة أوكرانية في منطقة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: "هاجم الاوكرانيين لواء الحرس المنفصل 810 التابع لأسطول البحر الأسود، لكن جنود مشاة البحرية الروسية من مجموعة القتال الشمالية أوقفوا قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بفضل الإجراءات الواثقة، نصبت قوات مشاة البحرية كمينًا للقافلة الأوكرانية المتحركة، وهزمت العدو وأوقفت تقدمه في ذلك القطاع".

فيما فشل المسلحون الأوكرانيون في شن هجوم مباشر على الجنود الروس عندما فوجئوا بوحدة اقتحام روسية، وقد مكن هذا جنود مشاة البحرية الروسية من اتخاذ مواقع أكثر ملاءمة للسيطرة على الحركة وضرب المركبات العسكرية الأوكرانية.

الجيش الروسي يدمر عشرات الاسلحة العسكرية الأوكرانية في كورسك

وفي سياق متصل دمر الجيش الروسي، مركبة قتالية مدرعة من طراز سترايكر، وراجمة صواريخ من طراز راك-12، ومنظومة صواريخ تونغوسكا، ومركزين للتحكم في الطائرات بدون طيار في منطقة كورسك خلال اليوم الماضي، حسبما أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد القوات الخاصة "أخمات"، اللواء أبتي علاء الدينوف.