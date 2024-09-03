زيلينسكي: مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 180 جراء الضربة الصاروخية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين، في ضربة صاروخية باليستية روسية في مدينة بولتافا الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي -عبر منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي- "تلقيت تقارير أولية حول الضربة الروسية على بولتافا، وبحسب المعلومات المتاحة حاليا، فإن الصاروخين الباليستيين أصابا مؤسسة تعليمية ومستشفى مجاورة".

وأشار زيلينسكي -وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إلى أنه أمر بإجراء تحقيق شامل وسريع في جميع ملابسات الحادث ، مؤكدا أنه يتم تقديم كل الخدمات الضرورية في عمليات الإنقاذ.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة لـ 40819 منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94291 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا، وإصابة 67 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الضحايا لا يزالون تحت الركام

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.