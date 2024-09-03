الرئيس البولندي يحث دول الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3%

ياسر رشاد - القاهرة - حث رئيس الوزراء البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الجيوش القوية قادرة على منع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال دودا في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ32 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع في مدينة "كيلسي" بجنوب بولندا، وأوردها "راديو بولندا" - "ليس لدي أدنى شك في أن زيادة الإنفاق الدفاعي وجعل جيوش الناتو قوية سيمنع نشوب حرب كبرى أو حرب عالمية ثالثة، خاصة إذا تكاتفوا معا في إطار التحالف العسكري للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف".

ولفت الرئيس البولندي إلى أن استثمار بلاده في الإنفاق الدفاعي لأكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي سيجعلها رائدة عالميا في الإنفاق العسكري، معربا عن امتنانه للمسؤولين السياسيين البولنديين لمواصلتهم سياسة زيادة التمويل الدفاعي، التي يعتقد أنها قادرة على أن تمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.