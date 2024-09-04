العدل الأمريكية: رفع دعوى ضد زعيم حماس وآخرين على صلة بأحداث 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، خبرا عاجلا، نقلا عن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت خلاله رفع دعوى ضد زعيم حركة حماس، وعدد من الأشخاص الآخرين، على صلة بأحداث السابع من أكتوبر.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه آن الأوان لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستواصل خلال الأيام المقبلة الانخراط مع الشركاء الإقليميين لإنجاز وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين.

وشدد على أن المحادثات أحرزت تقدما الأسبوع الماضي بشأن وقف القتال في غزة وصفقة للإفراج عن المحتجزين وعلى الجانبين إبداء مرونة، متابعًا: “نجري مشاورات مع مصر وقطر ومختلف الأطراف ولا نريد للاتفاق أن يفشل”.