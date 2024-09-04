"حزب الله" ينفذ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل خلال 4 ساعات وإصابات مؤكدة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وفقا للآتي":

1- الساعة 14:00: استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

2- الساعة 14:10: استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 14:20: استهداف المنظومات الفنية ‏في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

4- الساعة 14:55: استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 15:05: استهداف موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- بعد متابعة ‏لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

7- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة، كرد على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

8- الساعة 18:00: استهداف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع ‏إصابات مؤكدة».

ويستمر "حزب الله" اللبناني منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.