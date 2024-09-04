سلوفينيا: على الأرجح يجب اتخاذ إجراء لوقف اطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي، إن صبر الأعضاء بدأ ينفد، وسوف يبحثون على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسن التوصل قريبًا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر صامويل زبوجار، مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة: "هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار".

وقال للصحفيين: "أنا متأكد تمامًا من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، لكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد".

وتساءل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على وقف إطلاق النار للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال، وليس على وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش: "إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل.. فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب".

وتبنى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا القرار رقم 2735، يونيو، الذي أيد خطة من ثلاث مراحل طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حماس.