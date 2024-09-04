الحديثى : المهندسين العرب يطالب ببناء المدن الذكية لضمان مستقبل أفضل للمجتمعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد المهندسين العرب توصيات مؤتمر المدن الذكية ، اليوم الأربعاء ٤ سبتمبر الجارى والذى عقد في سلطنة عُمان على مدار يومين بولاية صلالة بمحافظة ظفار ونظمته جمعية المهندسين العُمانية برعاية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب

وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، أن المؤتمر وفر منصةً فريدة لتبادل أفضل الممارسات، واكتشاف الحلول المبتكرة، وإقامة الروابط القيمة التي ستقود مستقبل التحول الحضري المستدام في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور عادل الحديثى، أن المؤتمر عرض التجارب العالمية في تطوير المدن الذكية وإنشاء البنية التحتية التي تتلاءم مع أحدث التقنيات والممارسات، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والحفاظ على البيئة. مشيرا ان المتحدثون قدموا نماذج حية لعدد من التجارب والممارسات في أوروبا، وأميركا، وسنغافورة وتطبيقاتها في مشاريع المدن الذكية والمستدامة في الشرق الأوسط.

وأكد الحديثى ، أن مؤتمر المدن الذكية ، هدف الى تبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المدن الذكية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

و أوضح الحديثي انه صدر عن المؤتمر التوصيات اليوم ، والتى تطالب استكشاف التكنولوجيا بعرض أحدث التقنيات التي تعزز الحياة الحضرية والاستدامة وتطوير السياسات بمناقشة الأطر والسياسات التي تدعم النمو الحضري المستدام والمرونة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية بتشجيع مشاركة المواطنين في مبادرات ومشاريع المدن الذكية.

واستطرد الحديثى ، تتمثل رؤية المؤتمر في إنشاء شبكة عالمية من المختصين والخبراء في المدن الذكية والمستدامة والمرنة والمعارف والتقنيات المرتبطة بها والتي تستفيد من التكنولوجيا والابتكار لتحسين نوعية حياة السكان مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة من خلال توحيد جهود القادة والخبراء والممارسين في مجال التنمية الحضرية ولاستكشاف الاستراتيجيات والحلول لبناء مدن ذكية مستدامة وعادلة ومرنة، وضمان مستقبل أفضل لجميع المجتمعات الحضرية

شارك في المؤتمر عدد من الخبراء المتحدثين من 7 دول حول العالم وهي: سلطنة عُمان، ، العراق ، مصر ، بريطانيا، الأرجنتين، إسبانيا ، سنغافورة، وحضره عدد من المسؤولين بالجهات المختصة، والمخططين الحضريين، ومقدمي التقنية، وقادة الصناعة، والمبتكرين والمستثمرين ورؤساء الجمعيات الهندسية في الخليج العربي ورؤساء اتحادات المهندسين الخليجين والمهندسين العرب. بهدف تبادل الخبرات واستكشاف أحدث التطورات في تطوير المدن الذكية.