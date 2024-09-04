لابيد: حرب غزة بلا نهاية ولا نعرف موعد عودتنا للحياة

ياسر رشاد - القاهرة - في تصريحات حادة أدلى بها زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقد فيها بشدة السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وصف لابيد الحرب المستمرة بأنها حرب بلا نهاية ، وذكر أن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية واضحة للخروج من الأزمة الحالية، محذراً من أن الوضع الراهن سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في إسرائيل.

وأضاف لابيد، أن الحكومة تقترح حرباً مستمرة إلى ما لا نهاية، دون أن تحدد موعداً لإنهائها، وهو ما يراه يعمق من أزمات البلاد بدلاً من حلها. كما أشار إلى أن غزة باتت تُشبه جنوب لبنان، وأن الأخير سيصبح شبيهاً بغزة، في إشارة إلى استمرار النزاع المسلح دون تحقيق أي نتائج حاسمة.

واستمر لابيد في انتقاد الحكومة، مؤكداً أنها لا تقدم أي رؤية أو خطة تُعيد إسرائيل إلى حياة طبيعية. واعتبر أن إنهاء الحرب الحالية يصب في مصلحة إسرائيل، متهماً الحكومة بعدم العمل بجدية لتحقيق هذا الهدف. ودعا لابيد إلى ضرورة تغيير الحكومة الحالية، مؤكداً أن استمرارها في السلطة يعني استمرار الوضع القائم دون أي تحسن ملموس في الأفق.

وفي ختام تصريحاته، شدد لابيد على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإعادة التفكير في السياسات المتبعة، مشيراً إلى أن التغيير الحكومي هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى إسرائيل وتحقيق حياة أفضل لمواطنيها.