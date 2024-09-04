شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم روسيا باستهداف انتخابات الرئاسة بـ"تأثير خبيث" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة أفراد وكيانات روسية على خلفية "جهود رامية لتأثير خبيث" تستهدف انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

كانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قلصت تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ميشيجان.

ويعد هذا أحدث دليل على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة. انتخابات الرئاسة الأمريكية كان ترامب يحظى بدعم بنسبة 46% في استطلاع "إي بي آي سي/ إم آر إيه" الذي أجري من 23 إلى 26 أغسطس ونشر أمس الجمعة، مقارنة بـ 45% لهاريس.

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