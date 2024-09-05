قناة القاهرة الإخبارية: نتانياهو يروج الأكاذيب عن تهريب السلاح من مصر للتغطية على فشله في غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يروج الأكاذيب عن تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة للتغطية على فشله في القطاع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

ولفت الى ان الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا و لا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها، ونتانياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة.

وتابع المصدر، أن هناك استياء من كافة الأطراف لاستمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.

وواصل: نتانياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.