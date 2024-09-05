الرئيس الصيني يستضيف أكبر قمة لقادة أفارقة في بكين

استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة أفارقة في عشاء فاخر في بكين، مع انطلاق أكبر قمة في المدينة منذ سنوات سيقدّم خلالها العملاق الآسيوي وعوداً بالتعاون في مجالات مختلفة بينها مشاريع بنى تحتية والطاقة والتعليم. وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لإفريقيا.

قروض

وزودت الصين الدول الإفريقية مليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية. ووصل 25 زعيماً إفريقيّاً إلى بكين أو أكدوا حضورهم المنتدى الصيني الإفريقي المقرر هذا الأسبوع، بينهم بعض الدول التي تواجه بلدانها خطراً متزايداً للتعرض لأزمة سداد ديون.

واستقبل شي وزوجته بينغ لي يوان الضيوف لدى وصولهم إلى قاعة الشعب الكبرى، حيث أقيم العشاء، مساء الأربعاء. والتُقطت صورة جماعية للقادة المجتمعين، وسيلقي شي خطاباً في حفل الافتتاح صباح الخميس.

وأشاد الإعلام الحكومي الصيني هذا الأسبوع بشي ووصفه بأنهصديق حقيقي لإفريقيا، قائلاً: إن علاقات بكين تصل إلى آفاق جديدة تحت قيادته.

وأجرى شي محادثات مع أكثر من عشرة من نظرائه الأفارقة في بكين، وفق ما أفاد تعداد لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".