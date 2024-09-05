اوضح مصدر مطلع لـ "الأنباء" الكويتية، بانه على الرغم من التعقيدات وتباعد المواقف، يؤكد مقربون من عين التينة على إشارات إيجابية تلقتها بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة، وان خطوات التحرك تعد بدقة لتجنب أي تعثر جديد.
وأضاف المصدر: على صعيد الاتصالات لتقريب وجهات النظر، هناك بعض المرونة في الخطاب بين الأطراف المختلفة على رغم ما أوحت به خطب نهاية الأسبوع الماضي من تشنج، خصوصا بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقوات اللبنانية.
وبدت موافقة من شريحة واسعة من الكتل النيابية على عقد لقاءات تشاور - حوارية، مع التشديد على أن تنتهي بفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس، والدعوة تاليا إلى جلسة تحمل الرقم 13، بعد جلسة أخيرة انعقدت في 14 حزيران 2023.
وردا على المطالبة بسحب مرشح الثنائي (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية) قبل أي حوار، وآخر هذه الدعوات كان من حزب الكتائب، قال مصدر مقرب من الثنائي: هذه المطالبة في غير محلها، فلا يمكن لأي فريق ان يرمي أوراقه قبل الجلوس إلى الطاولة، وان رئيس تيار المردة هو مرشح طبيعي منذ أكثر من عقدين من الزمن، والثنائي يدعم هذا الترشيح ولم يرشحه.
كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: عين التينة تلقّت إشارات إيجابية بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.