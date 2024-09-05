"الاعتدال الوطني": سنباشر اتصالاتنا لبلورة أي تصوّر جديد للخروج من الركود بملف الرئاسة

أكّد أعضاء تكتّل "الاعتدال الوطني"، عقب اجتماع عقدوه في مكتب التكتّل في الصّيفي، "ضرورة مواكبة أيّ تحرّك يصبّ في مصلحة إنجاز استحقاق رئاسة الجمهوريّة، تمهيدًا لإعادة تشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ جميع القرارات المطلوبة للخروج من الأزمات الرّاهنة"، معلنين أنّهم "سيباشرون اتصالاتهم لبلورة أيّ تصوّر جديد للخروج من الرّكود الحاصل في ملف ​رئاسة الجمهورية​".

وشدّدوا في بيان، على"ضرورة تضافر كلّ الجهود للوصول إلى قرار إعادة افتتاح مطار رئيس الجمهوريّة الشّهيد رينيه معوض في القليعات"، مشيرين في هذا الإطار إلى "دعمهم لأيّ جهد يصبّ في اتجاه فتح مطارات عديدة في ​لبنان​، الّذي يعتبره التكتّل حاجةً ملحّةً لمصلحة جميع اللّبنانيّين".

وتوجّه أعضاء التكتّل بالشّكر إلى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، على "تجاوبه مع مطالب التكتّل في عكار والمنية والضنية"، متمنّين على المتعهّدين "إنجاز الأشغال بأسرع وقت ممكن، وبالمواصفات المطلوبة".