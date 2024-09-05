حزب الله يستهدف موقعي رويسات العلم والمالكية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية ‏بقذائف المدفعية.‏

وقال حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله: واستهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية.‏