قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار وتطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية اليوم السبت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدخل مخيم الفوار الواقع جنوب الخليل في الضفة الغربية، مما أسفر عن مواجهات عنيفة مع سكان المخيم.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال الاقتحام، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين وتسبب في حالة من الفوضى والاحتقان داخل المخيم.

وأشار شهود عيان إلى أن الاقتحام تزامن مع ساعات الذروة، حيث كان العديد من السكان في الشوارع، مما زاد من شدة التصعيد وتسبب في حالات اختناق وإصابات بين المواطنين.

هذا وقد فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا على المنطقة ومنعت الدخول والخروج منها، بينما تستمر المواجهات في أجواء متوترة.

حزب الله يعلن قصف موقع مرج الإسرائيلي وإسقاط طائرة مسيرة

أعلن حزب الله في بيان له اليوم السبت عن قصف موقع مرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.

وأوضح الحزب أن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن القصف قد أسفر عن إصابات وأضرار بالموقع.

في السياق ذاته، أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون في أجواء منطقة البقاع. وأكد الحزب أنه استخدم صاروخًا لإسقاط الطائرة، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وشدد البيان على أن العمليات تأتي في إطار رد الحزب على ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا استمرار الحزب في التصدي لأي تهديدات.

مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" تصدر بياناً حول الوضع الإنساني في السودان

أصدرت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" بيانًا جديدًا اليوم السبت عبر وزارة الخارجية السعودية، مؤكدةً استمرارها في جهود توسيع الوصول الإنساني الطارئ إلى السودان.

وفي الاجتماع الافتراضي الذي عُقد يوم الخميس الماضي، 5 سبتمبر 2024، أكدت المجموعة على أهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى وصول حوالي 3114 طنًا متريًا من الإمدادات إلى نحو 300 ألف شخص في دارفور الأسبوع الماضي، بفضل جهود المجموعة والعاملين الإنسانيين على الأرض.