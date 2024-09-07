الأردن: لن نرسل جنودنا ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن بلاده لن ترسل جنودها ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة ، كي لا تعرضهم لأي هجوم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.

وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين.

وأضاف أن بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن من عطلها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته.

وأعرب عن رفض المزاعم التي يروّج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من غزة.

المصدر : الجزيرة نت