صورة: جثمان الناشطة "عائشة نور" يوارى الثرى في تركيا

القاهرة - كتب محمد نسيم - ووري جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزغي أيغي، التي اغتالها قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس ، الثرى في مسقط رأسها غربي تركيا اليوم السبت.

وأقيمت صلاة الجنازة، في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية آيدن غربي تركيا.

وشهدت الصلاة على عائشة نور مشاركة واسعة، حيث رفع مشاركون في مراسم الجنازة أعلام فلسطين، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل، بحسب وكالة "الأناضول".

وعقب الصلاة، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمة، إن "دماء عائشة نور لن تذهب سدى، وستتم محاسبة قتلتها في المحاكم الدولية".



ولفت إلى أن "مقتل عائشة نور ليس فقط جريمة الجنود الإسرائيليين القتلة، بل أيضا جريمة دولة الإرهاب التي غضت الطرف عنها، وجريمة مجموعة الدول المتعاونة التي تقف وراء دولة الإرهاب".

وأشار إلى أن أكبر وحشية شهدها العالم على مر تاريخه الحديث ارتُكبت في غزة .

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل في خضم هذه الأجواء احتلال الأراضي في الضفة الغربية.

وبعد الكلمة، شُيع جثمان عائشة نور إلى مثواها الأخير.

ويوم الجمعة 6 الجاري، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة أيغي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستعمار، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية على أراضي المواطنين في جبل صبيح في أيار/مايو 2021.

المصدر : وكالات