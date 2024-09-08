ترامب يصف الرئيس الروسي ب "لاعب شطرنج"

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بأنه شعر بالإساءة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا ل "روسيا اليوم".

وقال ترامب لأنصاره في خطاب ألقاه في ويسكونسن: "لقد عرفت بوتين، عرفته جيدا، هو دعم كامالا، هذا أساء لي حقا".

وتساءل ترامب أيضا عن سبب إدلاء الرئيس الروسي بمثل هذا التصريح، ووصفه بلاعب الشطرنج.

كما أعرب السياسي مرة أخرى عن ثقته في أن النزاع الاوكراني لم يكن ليحدث في عهده.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر. وسيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري يمثله ترامب.

وسبق للرئيس الروسي أن صرح بسخرية أن موسكو، بعد "إقصاء" رئيس الدولة الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي، تدعم هاريس، مضيفا أن ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن "كل شيء على ما يرام"، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".