اعلام غربي:  أوكرانيا بدأت استخدام الطائرات المسيرة ذات المعدن المنصهر

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأوكراني بدأ باستخدام الطائرات المسيرة ذات المعدن المنصهر، مشيرة إلى أن أول استخدام لهذه التكنولوجيا كان خلال الحرب العالمية الثانية من قبل قوات ألمانيا النازي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، اكتشف (خليط الثيرميت) كيميائي ألماني في تسعينيات القرن التاسع عشر وكان يستخدم في الأصل في لحام خطوط السكك الحديدية، وأصبحت الإمكانات العسكرية واضحة عندما بدأ الألمان في إسقاط قنابل مملوءة به على بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

وأضاف المنشور أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق المسيرات بخليط منصهر من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد، والذي تصل حرارته إلى 2.2 ألف درجة مئوية.

وذكرت خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت ألمانيا النازية وحلفاؤها أيضًا القنابل الحارقة.

كما تتجاهل القوات الأوكرانية أيضا موقف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحذر من "العواقب المرعبة" لاستخدام الأسلحة التي تحتوي على خليط الثيرميت.