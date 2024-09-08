وقفة تصامنية بجنيف تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قام متظاهرون، في مدينة جنيف السويسرية بوقفة تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قرب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا ل"وفا".

وتجمع المتظاهرون، مساء السبت، في ساحة تضم مركز بريد جنيف، ثم ساروا حتى مبنى باليه ويلسون التاريخي، الذي يضم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ضفاف بحيرة جنيف.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين خلال الفعالية، معبرين عن استنكارهم للهجمات والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.