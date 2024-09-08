صافرات الإنذار تدوي في ٥ مقاطعات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية عن إطلاق صافرات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأشارت الخريطة إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودونيبروبتروفسك وتشيرنيغيف وسومي وبولتافا.

وأوضح مصدر عسكري، أن القصف الروسي للمعهد العسكري الأوكراني للاتصالات في مدينة بولتافا يوم الثلاثاء الماضي إلى أدى الى مقتل وجرح نحو ٥٠٠ عسكري متخصص في القوات الأوكرانية، بينهم مرتزقة من دول أوروبية.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.