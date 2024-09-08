تأجيل النطق بالحكم على ترامب في قضيةممثلة إباحية إلى ما بعد الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق دونالد ترامب انتصارًا قانونيًا كبيرًا عندما وافق القاضي على تأجيل النطق بالحكم على الرئيس السابق بتهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على علاقة مزعومة مع نجمة أفلام إباحية حتى بعد الانتخابات .

وبحسب صحيفة "التلجراف" أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب في جميع التهم الـ34، في مايو الماضي مما جعله أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة.

أُدين ترامب بمحاولة التلاعب بسجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، التي ادعت أن الزوجين كان لهما لقاء جنسي.

وقد نفى ترامب هذه الإتهامات مرارا وتكرارا، ولم يتضح بعد ما هو التأثير السياسي الذي قد يحدثه التأخير على الانتخابات.

من ناحية أخرى، ترك هذا ترامب يخوض الانتخابات كمجرم مدان مع المدعية العامة السابقة كامالا هاريس ، لكن في الوقت نفسه، جمع ترامب ملايين الدولارات على خلفية القضايا التي رفعها في المحكمة ونشر صورته، حيث قال أنصاره إن الملاحقات القضائية كانت بدوافع سياسية.

ويواجه ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، احتمال الحكم عليه بالسجن قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وفي حكمه المكون من أربع صفحات، قرر القاضي خوان ميرشان تأجيل النطق بالحكم إلى 26 نوفمبر المقبل، وكتب القاضي "هذا ليس قرارًا تتخذه المحكمة باستخفاف، لكنه القرار الذي من وجهة نظر هذه المحكمة، يخدم مصالح العدالة على أفضل نحو".

وقال إن "هذه القضية تقف بمفردها، في مكان فريد من تاريخ هذه الأمة"، كما اعترف بـ "الإطار الزمني الفريد" المحيط بالقضية.

وكان فريق الدفاع عن ترامب، الذي استأنف الحكم أيضًا، قد طالب بتأجيل النطق بالحكم. ولم يبد الادعاء أي اعتراض على تأجيل النطق بالحكم.

وجاء حكم القاضي بعد ساعات من طلب الفريق القانوني للرئيس السابق من محكمة أخرى إلغاء حكم كان مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي والتشهير بالكاتبة إي جين كارول .

في مايو 2023، أيدت هيئة المحلفين ادعاء السيدة كارول، الذي نفاه ترامب، بأنه اعتدى عليها جنسيا وشوّه سمعتها، ومنحت لها تعويضا قدره 5 ملايين دولار.

أثارت عاصفة التقاضي غضب ترامب، الذي تحدث إلى الصحفيين في برج ترامب وقت الغداء يوم الجمعة، حيث قام بزيارة قضاة وهيئات محلفين "منحازة" في مانهاتن، حيث قال إن الجمهوريين لا يشكلون سوى نسبة قليلة من الناخبين.

ولا يزال ترامب يواجه المحاكمة في جورجيا بسبب محاولته قلب نتيجة الانتخابات في الولاية

وفي الشهر الماضي، نجح المدعي الخاص جاك سميث في تأمين إعادة صياغة لائحة الاتهام بشأن الدور المزعوم لترامب في تمرد السادس من يناير، مع الأخذ في الاعتبار حكم الأغلبية في المحكمة العليا بأنه يتمتع بالحصانة القانونية عن الإجراءات التي اتخذها كرئيس.