أردوغان يتحدث عن تأسيس محور مصري سوري تركي لمواجهة إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أن إسـ ـرائيل لن تتوقف عند "احـ ـتلال" غـ ـزة ورام الله وسيأتي الدور على دول أخرى مثل سوريا ولبنان، وتحدث عن محور تركي سوري مصري.

وأطلق أردوغان خلال مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا سلسلة من التصريحات أبرزها:

"الوقوف ضد إرهـ ـاب إسـ ـرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية".

"الأراضي الفلسـ ـطينية تتعرض للاحتـ ـلال شبرا شبرا من قبل الصـ ـهاينة، منذ انسحاب الدولة العثمانية من هناك عام 1918".

إسـ ـرائيل ترتكب الآن "إبـ ـادة جماعية" في الضفة الغربية أيضا بعد قطاع غـ ـزة، في محاولة منها لاحتـ ـلال تلك المناطق.