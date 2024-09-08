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اقتصادي دولي يدعو مصر لبدء وضع قواعد التخارج من صندوق النقد

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الشارقة - اميمة ياسر - دعا الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ووزير الاستثمار المصري الأسبق، إلى ضرورة وضع قواعد للتخارج من صندوق النقد الدولي بنجاح قبل حلول عام 2026.

وأضاف في تصريحات خلال لقاء مع "بودكاست الحل الإيه"، أنه بحلول عام 2026 ستكون مصر قد أتمت عقدا كاملا من العلاقة اللصيقة والوثيقة مع الصندوق، الذي بدأ التعاون معه في 2016، موضحا أن الهدف كان المساندة والاستقرار النقدي والتثبيت.

وحذر من الوقوع في أخطاء الماضي، والاستعداد مبكرا للتخارج من الصندوق قبل انتهاء مدة البرنامج الحالي المقررة في نوفمبر 2026، قائلا إن البرنامج الأول الذي بدأ في 2016، كان مقررا له 3 سنوات فقط، لكننا الآن نكمل 10 سنوات في نهاية البرنامج الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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