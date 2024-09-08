أردوغان: المرحلة الجديدة بالعلاقة مع مصر ستكون لصالح غـ ـزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المرحلة الجديدة التي تم إطلاقها في العلاقات بين مصر وتركيا ستكون لصالح غـ ـزة وفلسـ ـطين.

يأتي ذلك، عقب زيارة هي الأولى من نوعها أجراها المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، حيث بحث الرئيسان الوضع في غـ ـزة وملفات التعاون المشترك.

وكان أردوغان أكد أنه اتفق مع السيسي في خلال اجتماعاتهما الأربعاء الماضي على بناء مشاورات مستمرة من أجل حل القضايا الإقليمية، لاسيما قضية غـ ـزة، مؤكدا أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك تجاه القضية الفلسـ ـطينية.

وزار الرئيس السيسي، تركيا يوم الأربعاء، لأول مرة منذ 12 عاما، استجابة لدعوة الرئيس التركي، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي، وشهد الرئيسان اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في العديد من المجالات.