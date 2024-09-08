غريب الطبع الانساني، ففي حين تعترف معظم الأديان السماوية بالعذراء مريم وبدورها في ولادة السيد المسيح، يتهجم البعض عليها ويفجّرون حقدهم ويستهدفونها بأكاذيب واضاليل مغرضة.

العذراء مريم، هذه المرأة الطيبة التي اصطفاها الله لتلعب دورا رئيسيا في مشروعه الخلاصي، لا تستحق ذلك، فما هو الذنب الذي اقترفته؟ وهل يعلم هؤلاء الشتّامين سيرة العذراء وطيبتها وتقواها واستسلامها لمشيئة الله ومحبتها الكبيرة للجميع؟.

وعلى غرار ما قاله المسيح، اذا كانت اقترفت العذراء امرا سيئا فليبينوه، واذا لم تفعل فلماذا يتعرضون لها؟.

لنستغل محبة العذراء لله ولنا، ولنطلب شفاعتها الدائمة في حياتنا...