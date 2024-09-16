ذكرت معلومات قناة الـ"إم تي في"، أنّه "لا يوجد اجتماع للجنة الخماسية في دارة السفير السعودي وليد بخاري الثلاثاء، وخصوصًا أن السفير المصري في عطلة خارج لبنان".
وأفادت بأنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل بين 24 و25 أيلول واللجنة الخماسية تنتظر نتائج زيارته لتبني على الشيء مقتضاه".
وأشارت مصادر "الخماسية" للقناة عن احتمال الدعوة لحوار برئاسة لودريان، إلى أنّ "ما من أمر مستبعد. دعونا ننتظر زيارة لودريان وبعدها لكل حادث حديث".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "MTV": لودريان يزور لبنان بين 24 و25 أيلول و"الخماسية" تنتظر نتائج زيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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