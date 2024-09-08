"حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات شمونة مرتين بصليات من الصواريخ ردًا على مجزرة فرون

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروّعة في بلدة فرون الّتي أدّت إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم الأحد 2024-9-8؛ مستعمرة ​كريات شمونة​ بصلية من صواريخ الفلق".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة قصفوا للمرّة الثّانية، مستعمرة كريات شمونة بصليات مكثّفة من الصّواريخ".