أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروّعة في بلدة فرون الّتي أدّت إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد 2024-9-8؛ مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا للمرّة الثّانية، مستعمرة كريات شمونة بصليات مكثّفة من الصّواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات شمونة مرتين بصليات من الصواريخ ردًا على مجزرة فرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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