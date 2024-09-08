كوريا الشمالية: نعمل على تحسين قواتنا النووية لردع واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، أنه في ظل الابتزاز النووي الأمريكي، فإن كوريا الشمالية ستعمل على تحسين قواتها النووية لردع واشنطن باستخدام الرادع النووي "الأكثر استراتيجية وفتكاً"، وفقا لما أوردته وكالة " سبوتنيك".

ونشرت الوزارة، بيانا تحت عنوان "مستمرون في تنفيذ إجراءات عملية ردا على مواجهة نووية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، عقدتا في الآونة الأخيرة، اجتماعًا للمجموعة الاستشارية النووية وأجرتا تدريبات نووية وهمية.

وأدانت الوزارة "بشدة"، مثل هذه التصرفات من قبل "القوات المعادية" ووصفتها بأنها "محاولة سافرة لتنفيذ هجوم نووي ضد دولة ذات سيادة"، معربة عن قلقها البالغ إزاء "سلوكها المتهور"، الذي ينتهك الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة ويزيد من احتمال نشوب صراع نووي.

وقالت الخارجية في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "السبب الأساسي لتدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة اليوم، هو بالتحديد الولايات المتحدة، التي تكثّف التواطؤ العسكري مع أتباعها وتختلق برامج المواجهة النووية الواحد تلو الآخر وتفاقم التهديد النووي للدول ذات السيادة".

وتابعت ، "في هذا العام فقط، قامت الولايات المتحدة، من أجل تحقيق التفوق النووي المطلق على دول أخرى ذات سيادة، بتعديل المبادئ التوجيهية لاستخدام الأسلحة النووية، ووقّعت وثيقة حول المبادئ التوجيهية للعمليات النووية مع سيئول"، وذكرت أنه "تم تزويد اليابان بقوة ردع موسعة تشمل الأسلحة النووية".

وقد أجرت واشنطن عددًا من التدريبات العسكرية الكبرى في المنطقة مع حلفائها، وفقًا لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لاختبار عملي لخطة استخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن حقيقة استمرار الولايات المتحدة في قول شيء ما بشأن "نزع السلاح النووي" و"الحوار" هي "استهزاء" بكوريا الشمالية و"خداع" للمجتمع الدولي.

واكدت جمهورية كوريا الشمالية على ضرورة امتلاك "قوى الردع النووي الأكثر استراتيجية وفتكًا" من أجل حماية سيادة الدولة ومصالحها الأمنية باستمرار وزيادة حجم حل الوضع الأمني ​​في المنطقة، بحسب البيان.