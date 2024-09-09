افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "مع استمرار التصعيد الاسرائيلي ضد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يستمر الحذر الشديد مخيما هذا الصباح على المنطقة انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا حيث وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة قرى وبلدات راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا وشبعا".
واشارت الى أن "أمام هذا الوضع المتوتر واصل الطيران التجسسي الاسرائيلي طلعاته الاسكشافة طوال ساعات الليل، وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استمرار الحذر الشديد في القطاع الشرقي جنوبا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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