سعد: نعاهد بعدم التفريط في استقلالية قرار التنظيم الشعبي الناصري

عاهد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بـ"عدم التفريط في استقلالية قرار التنظيم"، قائلاً: "وهذا عهدي لكم أيضاً، وهذا عهدنا لصيدا، عرين الوطنية والعروبة، وعاصمة الأحرار والثوار من الجنوب إلى كل لبنان وفلسطين".

وقال سعد في احتفال أقامه التنظيم الشعبي الناصري في ساحة الشهداء في صيدا بمناسبة الذكرى الـ 42 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمشاركة ممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، "التنظيم تعيش فيه صيدا ويعيش فيها.. معاً نعشق الحرية، ونرفض الهيمنة، ونقدّس المقاومة النبيلة، وندافع عن حقوق الكادحين والمنتجين بسواعدهم وعقولهم. ومعاً نحتضن التنوع ونصونه. صيدا عزيزة بمناضلي التنظيم وبكل الأحرار من قواها الحيّة."

وأضاف سعد "العدو يواصل عدوانه ويهدد بتوسيع الحرب وتصعيد كبير وعلينا الاستعداد وإسقاط كل العقبات أمام مقاومة وطنية ليست في جلباب أحد.. فستكون صيدا محروسة بجسارة أبنائها وسيكون الجنوب محروساً بصمود أهله وبسالة مقاوميه وتبقى فلسطين هي القضية الأساس، يتعرض شعبها لحرب مجرمة بهدف دفعه للاستسلام وعلى مدى عقود واجه الشعب الفلسطيني الاحتلال، ودفع الأثمان الباهظة كما لم يدفعها أحد، ولم يرفع يوماً راية الاستسلام أو الانكسار".