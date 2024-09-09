الأهرام: إسرائيل تحضر نفسها لحرب طويلة وتصعيد أطول على جبهات إقليمية متعددة

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن "إسرائيل، على ما يبدو، لا تستعد لمرحلة يمكن الوصول فيها إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بل على العكس من ذلك، فإنها تُحضِّر نفسها، في الغالب، لحرب طويلة وتصعيد أطول على جبهات إقليمية متعددة، لافتة إلى أن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توحي بأنه يسعى إلى عرقلة الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق المأمول الذي سوف ينهي المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو أحد عشر شهراً".

ورأت أن "اللافت هنا أن نتانياهو يحاول عمداً تحميل جهات أخرى المسؤولية عن ما آلت إليه الحرب في قطاع غزة، خاصة في ظل فشله في تحقيق الأهداف التي أعلنها من البداية، والخاصة بالقضاء على حركة "حماس" والإفراج عن الأسرى".

وأوضحت أن "نتانياهو يدرك تماماً أنه ارتكب خطأ فادحاً من البداية عندما حاول استغلال، أو بمعنى أدق، توظيف الحرب من أجل تحقيق أهداف خاصة به، في ظل الضغوط السياسية الداخلية التي كان وما زال يتعرض لها، حيث دفعه ذلك إلى رفع سقف توقعات الإسرائيليين من النتائج التي يمكن أن تنتهي إليها تلك الحرب".

واعتبرت أنه "من هنا، يمكن تفسير أسباب الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إسرائيل، وهي احتجاجات لا تنبع فقط من تأخر الإفراج عن الأسرى، أو عدم اهتمام نتانياهو وائتلافه اليميني المتطرف بهذا الملف من الأساس، وإنما من السياسة العامة التي يتبناها رئيس الوزراء وتدفع إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام إلى حافة الانفجار".

وذكرت أن "ثمة مؤشرات عديدة توحي بأن حالة الاستياء العامة من سياسة نتانياهو وائتلافه اليميني لم تعد تقتصر على الدول التى تبذل جهوداً حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا الدول المعنية بالملف بشكل عام، وإنما بدأت تمتد حتى إلى مستوى الرأي العام في الدول الغربية".

وأضافت، "يبدو الطلب الذي تقدمت به عائلات الأسرى الأميركيين إلى الرئيس جو بايدن، بالوصول إلى اتفاق مع حماس، لا يشمل إسرائيل، للإفراج عنهم، دليلاً على ذلك، فالجميع يدرك الآن أن نتانياهو أصبح هو العقبة الأساسية أمام الوصول إلى هذا الاتفاق".