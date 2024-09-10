هاريس تصل إلى فيلادلفيا عشية مناظرتها مع ترامب

وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى فيلادلفيا عشية المناظرة التي ستواجه فيها منافسها الجمهوري دونالد ترامب في واحد من أهم الأحداث في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
وهبطت الطائرة الرئاسية الثانية عصر الإثنين في مطار هذه المدينة الرئيسية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.
ووصلت هاريس إلى فيلادلفيا بعدما أمضت أياما عدة في بيتسبرغ، المدينة الواقعة في الولاية نفسها، تستعدّ لمواجهتها التلفزيونية مع ترامب.
ومن المقرّر أن يصل الملياردير الجمهوري إلى فيلادلفيا مساء الثلاثاء قرابة الساعة 18,30 (20,30 ت غ)، أي قبل بضع ساعات من المناظرة التي تنظّمها شبكة "إيه بي سي" اعتبارا من الساعة 21,00.
وسيكون هذا أول لقاء بين نائبة الرئيس التي دخلت السباق متأخرة والرئيس الجمهوري السابق.
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